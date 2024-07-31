Любовь за деньги грозит тюрьмой: в Киргизии запретили деятельность вебкам-студий

В Киргизии за организацию проституции и разврата в прямом эфире в интернете ввели штрафы и длительный срок заключения, если в деятельность будут вовлечены дети до 15 лет, сообщает РБК.

Закон принял киргизский парламент 26 июня, его также подписал президент страны Садыр Жапаров. Теперь за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

За организацию и содействие проституции в Сети онлайн с помощью специальной вебкам-студии установили штраф от 1 до 2 тыс. «расчетных показателей» или лишение свободы на срок до 3 лет.

За деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы можно получить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В случае, если к этому привлекают детей, наказание составит до 15 лет заключения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в РФ рекламу работы в вебкам-студиях. Парламентарий уже официально обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.