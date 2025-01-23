Любовь с огоньком: в секс-отелях Москвы солд-аут в преддверии Дня влюбленных

Места в секс-отелях Москвы почти закончились в преддверии Дня влюбленных

Влюбленные, планирующие отметить 14 февраля в одном из секс-отелей Москвы, не смогут реализовать желание из-за практически полного отсутствия мест в таких апартаментах, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

На момент 23 января забронированными оказались все номера, где есть игрушки для секса, клетки, гильотины и другие тематические приспособления. Сотрудники отелей объясняют повышенный спрос приближением Дня всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля.

Стоимость одной ночи в тематическом номере составляет от 10 до 13 тыс. рублей. За отдых в номере премиум-класса придется заплатить больше — до 33 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут начать проверять возраст покупателей товаров для взрослых на маркетплейсах через «Госуслуги». Предполагается, что желающий купить секс-игрушку не сможет выбрать товар, пока не подтвердит свой возраст через официальный портал.