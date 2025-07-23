Любовь и верность: петербуржцев расспросили о значении обручальных колец

Ювелирная компания Sokolov провела опрос, согласно которому чуть более 45% жителей Петербурга готовы потратить на обручальное кольцо от 10 до 30 тысяч рублей, треть опрошенных — до 50 тысяч рублей и только 6% смогут вложить свыше 100 тысяч рублей, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

54% участников считают украшение символом любви и верности, но 10% почти его не носят, 29% не любят носить кольцо и еще 22% боятся потерять. 62% высказывались на тему укрепления доверия в отношениях при помощи обручального кольца, но 18% считают его ограничением.

55% респондентов заявили, что мужчины скрывают свой статус несвободного, когда снимают обручальное кольцо, а 38% так думают про женщин.

«Прежде чем определиться с выбором, важно померить кольцо, оно должно комфортно ощущаться на пальце. Размер важен, так как толщина пальцев может меняться, например, в зависимости от окружающей температуры или времени суток», — заявила директор по продукту Sokolov Елена Ракитина.

По ее словам, примеряя кольцо, его можно немного покрутить на пальце, сжать или разжать ладонь: эти простые манипуляция покажут, насколько человеку в нем комфортно.