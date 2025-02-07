Любовь и боль: психолог рассказала, как пережить расставание

Гештальт-терапевт и профессиональный психолог Элеонора Чапкевич заявила, что даже осознанное решение о расставании принесет любому человеку боль, печаль и тяжелое чувство потери, сообщает RuNews24.ru .

«Мы переживаем утрату той идеальной картины, которую создали в своей голове. Некоторые в такие моменты включают механизм обесценивания, что помогает уйти от боли», — уточнила специалист.

По ее словам, в такой ситуации в первую очередь следует избавиться от любых иллюзий и позволить себе признать утрату, иначе тоска может затянуться надолго. Необходимо прожить эмоции и, прислушавшись к себе, понять, что вы действительно ищете в отношениях. Бывшего партнера стоит перестать идеализировать и отвести внимание с его фигуры на реальные дела и общение с другими людьми.

Если с ситуацией не получается справиться самостоятельно, хорошее решение — обратиться к психологу. Он поможет прийти к позиции «я — Ок и ты — Ок», заключила Чапкевич.