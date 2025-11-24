Любителям соленых помидоров дали рецепт правильной засолки их лакомства

С наступлением холодов и сокращением светового дня многие жители России традиционно обращаются к домашним заготовкам. Особое место на столах занимают соленые и маринованные томаты — яркий, вкусный и полезный продукт, который напоминает о лете и добавляет витаминов в зимний рацион. Отличной основой для домашних заготовок служит местная продукция, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Валовой сбор томатов защищенного грунта в Подмосковье составил 32 153 тонны. Крупнейшими производителями стали ООО «Агрокультура Групп» (г.о. Кашира) — 13 030 тонн, ООО «Луховицкие овощи» (г.о. Луховицы) — 6 727 тонн и ООО «ТК «Подмосковье» (г.о. Воскресенск) — 6 670 тонн.

Значительный вклад также внесли сельхозпредприятия Электростали, Одинцовского, Орехово-Зуевского округов и других муниципалитетов. Эти объемы не только обеспечивают свежими томатами жителей области, но и создают отличные возможности для заготовки качественного, локального продукта на зиму.

Идеальными для засолки и маринования считаются помидоры среднего размера, с плотной кожицей и минимальным количеством сока внутри. Лучше всего подходят сорта «сливка», которые благодаря вытянутой форме и прочной шкурке не растрескиваются, «челнок» — универсальный сорт с толстой кожицей и «дамские пальчики» — классический засолочный сорт. Важно отбирать целые, неповрежденные плоды примерно одинакового размера для равномерного просаливания.

Делимся классическим рецептом быстрого маринования помидоров. Ингредиенты: помидоры — 1 кг, вода — 1 л, соль — 1 ст. ложка (без горки), сахар — 2 ст. ложки, уксус 9% — 2 ст. ложки, чеснок — 3-4 зубчика, укроп, листья хрена, смородины, зонтик укропа — по вкусу.

На дно чистой банки уложите специи и разрезанные пополам зубчики чеснока. Плотно заполните банку вымытыми помидорами. В кипящую воду добавьте соль и сахар, проварите 2-3 минуты до полного растворения. Снимите с огня и влейте уксус. Сразу залейте томаты горячим маринадом. Закатайте банки крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.