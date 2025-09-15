«Любить себя и людей»: учитель из Кемерова раскрыла секреты мастерства

Учитель географии школы № 52 Кемерова Тамара Макарова работает по профессии более 50 лет и считает, что школа — самое лучшее место для работы, сообщает Сiбдепо .

Она появилась на свет в педагогической семье, сама посвятила себя преподаванию и смогла передать страсть к этой работе своей внучке по наследству.

«Родилась в селе Большая Сосновка Назаровского района Красноярского края в семье сельской учительницы. Мама работала в начальной школе. Детство и школьные годы прошли в рабочем поселке Нижняя Пойма Красноярского края. В 1966 году окончила среднюю школу. Год отработала воспитателем в детском саду, в 1967 году поступила в Иркутский государственный педагогический институт на естественно-географический факультет», — рассказала Тамара Сергеевна.

Она успела не только провести множество уроков географии, но и работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе и организатором внеклассной и внешкольной работы, а также директором школы № 96.

Работу с детьми Тамара Сергеевна считает самой благодарной: по ее словам, осознание своей нужности придает силы, а главным рецептом счастья и успешной работы называет «любить себя и людей».