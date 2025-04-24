Люберецкий депутат подарил воспитанникам детских домов ЛНР спортивные мячи

Депутат совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Кудинов присоединился к благотворительной акции, организованной центром социально-культурного и физического развития «Объединение 1749». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Центр занимается социализацией детей и подростков, которые попали в сложную жизненную ситуацию, проводит спортивные мероприятия, детские турниры, праздники в соцучреждениях.

«От российской фабрики „Мой мяч“ и РФСО „Спартак“ передал для воспитанников детских домов Луганской Народной Республики комплект футбольных и волейбольных мячей, а также памятные сувениры и подарки. Ребята сразу оценили качество мячей: в рамках акции прошёл турнир по мини-футболу. Желаю парням успехов во всех начинаниях: хорошо учиться, заниматься спортом, быть активными и увлечёнными! А мы всегда рады поддержать их», — сказал Дмитрий Кудинов.

Он добавил, что еще одним подарком для ребят стало знакомство и общение с известным российским тренером Валерием Непомнящим. Легендарный футболист поддержал юношей и сказал им напутственные слова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.