Лицей Лобни вошел в топ-100 образовательных организаций России

Лицей Лобни получил сертификат, подтверждающий включение в реестр «100 лучших образовательных организаций». Документ удостоверяет соответствие требованиям международных норм и российского законодательства в сфере качества образовательных услуг, включая ГОСТ Р ИСО 9001-2012.

Директор лицея Анна Калюжная отметила, что высокая оценка отражает эффективность работы учреждения, уровень компетенций и профессионализм педагогического коллектива.

«Лицей обладает высокой эффективностью, вносит заметный вклад в развитие отрасли основного общего образования, имеет высокий уровень компетенций, хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный менеджмент и педагогический состав. Для нас это не просто оценка прошлых успехов, а мощный импульс двигаться вперед, внедрять новые подходы и делать свою работу еще лучше», — подчеркнула Калюжная.

Статус лицея подтверждают и результаты учеников. Школьники регулярно становятся победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад, а также показывают высокие баллы на государственной итоговой аттестации.

Лицей расположен в Лобне по адресу: улица Авиационная, дом 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.