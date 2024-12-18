Лицеисты из Лобни встретились с представителями «Аэрофлота»

В подмосковной Лобне в лицее «Авиатика» состоялась встреча обучающихся 9-10 классов с представителями компании «Аэрофлот Техникс». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча прошла в рамках профориентационного сотрудничества. На ней обсуждались перспективные направления подготовки будущих специалистов авиационной отрасли. Это отличная возможность для старшеклассников получить уникальный опыт и познакомиться с реальным производством.

Руководство лицея выразило благодарность «Аэрофлот Техникс» за плодотворное сотрудничество и интерес к развитию авиационного образования.

В этом году в Лобне был открыт инженерно-технический лицей «Авиатика», который уже принял около 2 000 школьников.

Администрация продолжает развивать направления внеурочной деятельности, а также налаживать сотрудничество с известными российскими университетами и работодателями, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.