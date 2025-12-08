Лицеисты из Балашихи стали призерами регионального этапа математической олимпиады

сегодня в 19:45

На базе технолицея прошел региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина», приуроченной ко дню рождения выдающегося математика Николая Ивановича Лобачевского. В соревнованиях приняли участие 50 команд-победителей школьных и муниципальных этапов. Участники состязались в формате математического хоккея — командного соревнования, где ключевыми факторами успеха стали скорость мысли, командная работа и креативные решения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Команда Балашихинского лицея показала высокий уровень математической подготовки, уверенно справилась с конкурсными заданиями и вошла в число призеров регионального этапа.

Олимпиада «Вершина» традиционно объединяет школьников, увлеченных точными науками, и дает возможность проявить свои способности, поделиться опытом и получить вдохновение для дальнейших побед.

В учебном заведении отмечают, что команда лицея продолжает развивать свои достижения и готовится к новым интеллектуальным испытаниям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.