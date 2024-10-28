Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» будут производить импланты из титана

Завод имплантов для ортопедии и стоматологии мощностью до 3 млн единиц продукции в год появится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Его построит резидент ОЭЗ, компания «Медицинский титан» (Медти), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что медицинскую промышленность в городе развивают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Компании ОЭЗ в первом полугодии текущего года увеличили производство медицинских изделий почти на 10%.

«Сегодня в ОЭЗ насчитывается свыше 20 таких предприятий, 18 из них имеют статус резидента и пользуются широкими налоговыми преференциями. Это содействует увеличению инвестиций, которые направлены на развитие компаний, в том числе на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, новый резидент намерен построить на площадке „Алабушево“ завод по производству титановых имплантов и эндопротезов площадью 10 тыс. кв. м», — сказал Ликсутов.

Компания инвестирует в инновационное производство 3,1 млрд рублей. Завод принесет городу 330 новых рабочих мест.

«На площадке „Алабушево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ компания откроет производство титановых имплантов для восстановительной хирургии. Цель — обеспечить страну высококачественными и полностью отечественными изделиями. Проектная мощность завода, который планируется запустить в конце 2027 года, составит до 3 млн единиц продукции в год», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В полностью российском производстве титановых имплантов будут применять отечественное сырье. По словам основателя предприятия Михаила Шелкова, такие изделия более востребованы и прогрессивны при восстановлении или замене костной ткани. Они отличаются максимальными устойчивостью к нагрузкам, надежностью, гипоаллергенностью и биосовместимостью.

«В ОЭЗ Москвы производят медицинское оборудование и изделия — аппараты УЗИ, ИВЛ, бионические протезы, моечно-дезинфицирующую технику, изделия для служб скорой помощи и биомедицинские клеточные продукты», — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он добавил, что в первом полугодии текущего года резиденты ОЭЗ произвели продукции вдвое больше, чем в равном периоде прошлого года — 4 млрд рублей.