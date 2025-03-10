Ликсутов: свыше 24 тысяч человек посетили ледовый каток ОЭЗ «Технополис Москва»
Более 24 тыс. человек посетили бесплатный технокаток, который функционировал на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» прошедшей зимой, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ледовая арена была открыта на протяжении 2,5 месяцев — с 27 декабря по 9 марта. Посетители могли арендовать снаряжение и «помощников фигуриста» для детей, заточить коньки. Рядом с площадкой также работали фудтраки с горячими напитками и едой.
«Столичная промышленность имеет большое значение не только для производственного сектора экономики, но и для повседневной жизни москвичей. Ярким примером такой интеграции стал ледовый каток, который был открыт на площадке „Печатники“ столичной ОЭЗ в рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина „Зима в Москве“. За время работы ледовую арену посетили свыше 24 тыс. человек, а в некоторые дни общая посещаемость достигала 700 гостей. На катке были созданы все условия для комфортного пребывания гостей», — сказал Максим Ликсутов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов рассказал более подробно о ледовом катке.
«Ледовый каток стал точкой притяжения, объединившей промышленников и жителей столицы. Еженедельно на льду профессиональные фигуристы проводили мастер-классы, участниками которых за все время работы катка стали свыше 300 человек», — отметил он.
Ледовый каток завоевал популярность и как площадка для проведения массовых праздничных мероприятий. Например, там провели Масленицу и проводили зиму в русских традициях.
«Праздничная программа Масленицы была подготовлена с участием артистов фольклорного центра „Москва“. Они показали яркие концертные номера, исполнили русские народные песни: „За тихою рекою“, „Порушка“, „Я деревенская“ и другие. Для гостей была организована фотозона, угощения — блины и чай на травах», — заключил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.