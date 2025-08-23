Ликсутов: представители из 9 стран посетили предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Участники IV Международного транспортного саммита из Турции, Сербии, Кубы, Перу, Филиппин, Ганы, Лаоса, ЮАР и Кении посетили высокотехнологичные предприятия ОЭЗ «Технополис Москва», сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Делегация ознакомилась с площадкой «Печатники», где сосредоточены предприятия, входящие в столичный кластер электромобилестроения.

«Международный транспортный саммит, который мы проводим при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, способствует укреплению научно-технического сотрудничества, обмену опытом по внедрению инновационных разработок и обсуждению актуальных тенденций в отрасли. Российская столица является мировым лидером в сфере развития электротранспорта. В частности, в городе создан межотраслевой кластер электромобилестроения, куда входит 64 компании, половина из которых локализовала свои производства в ОЭЗ „Технополис Москва“. С их высокотехнологичной продукцией гости саммита смогли ознакомиться в рамках экскурсии на площадку „Печатники“», — прокомментировал Ликсутов.

IV Международный транспортный саммит проходил в столице 21 и 22 августа. В нем приняло участие более 120 зарубежных гостей из 41 мегаполиса стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

«ОЭЗ Москвы — флагман столичной промышленности. Свыше 230 предприятий здесь выпускают лекарственные средства, высокотехнологичные медицинские изделия и оборудование, микроэлектронику, программное обеспечение, роботизированные системы, новые материалы, беспилотные авиасистемы. Локализация производства на территории с развитой инфраструктурой, инженерными коммуникациями и поддержкой со стороны города способствует развитию предприятий, достижению технологического лидерства. Участникам IV Международного транспортного саммита из девяти стран продемонстрировали современную и износостойкую композитную продукцию, применяемую в автопромышленности, транспортной инфраструктуре. Гости также увидели изделия из фотополимеров, углеродное волокно, интегральные схемы для промышленного и специального применения», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Делегация посетила производственные площадки резидентов ОЭЗ Москвы. В компании «Лассард» участники саммита увидели производство лазерного оборудования. Продукция предприятия востребована в различных отраслях, в том числе в автомобилестроении.

«Для нашей страны большая честь получить приглашение на Московский транспортный саммит. Благодаря этой возможности мы познакомились с ОЭЗ „Технополис Москва“ и ее моделью инновационного и технологического развития. Мы высоко ценим возможность обменяться опытом и изучить возможности дальнейшего сотрудничества в транспортной и промышленной отраслях. Это благоприятно скажется на экономическом сотрудничестве наших стран», — считает директор проектной организации «Ремедекс Прайвит Лимитед» Исламабада Г-н Мухаммад Башир Бадшах.

В компании «Некс-Т» гости ознакомились с производством широкой линейки интерактивного оборудования. Предприятие разработало головное мультимедийное устройство с сенсорным экраном последнего поколения для электромобиля «Атом». Технология позволит водителю управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими системами электромобиля. На предприятии «Рэнера» гостям представили литий-ионные батареи для электромобилей.

«Мы отметили для себя успешный опыт Москвы в развитии электротранспорта, создании комфортной и экологичной транспортной инфраструктуры. Современные технологии и инновации, применяемые в этой сфере, будут полезны для международного сообщества», — прокомментировал директор Йоханнесбургского дорожного агентства Г-н Гудвилл Звелитини Ньяти.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что развитию высокотехнологичных производств способствуют широкие налоговые льготы, предоставляемые резидентам. В частности, для них в 12,5 раз — до 2% — снижен налог на прибыль, обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт. Предприятия ОЭЗ столицы поставляют свои изделия в страны СНГ, Китай, Европу, Латинскую Америку и другие страны.