Ликсутов: около 500 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ Москвы

Благодаря программе новые специалисты улучшают навыки. Работодатели при этом наращивают кадровый потенциал, обучая представителей молодежи, которые мотивированы к работе. «За первое полугодие 2024 года возможностями проекта „Техностажировка“, который объединяет свыше 60 компаний ОЭЗ, воспользовалось около 500 студентов столичных вузов и колледжей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул Ликсутов. Он отметил, что специалистов продолжают готовить для поддержания московской промышленности. Такую задачу поставил мэр столицы Сергей Собянин. Современный высокотехнологичный сектор считается довольно наукоемким направлением в области промышленности. Работники должны разбираться в специфике изготовления изделий, иметь особые навыки взаимодействия с современным оборудованием, а также понимать, как устроены технологические процессы. Предприятия, работающие в ОЭЗ «Технополис Москва», присматриваются к старательным студентам и приглашают их на работу. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов заявил, что среднее специальное образование в городской особой экономической зоне представлено тремя образовательными учреждениями. «Флагманским центром коллективного пользования колледжей Москвы „Руднево“, базовой кафедрой Московского государственного образовательного комплекса, расположенной на площадке „Печатники“, зеленоградским колледжем электроники и информатики НИУ МИЭТ», — добавил Гарбузов. «Техностажировка» была запущена в 2022 году. За это время между особой экономической зоной и компаниями-резидентами было подписано примерно 30 договоров с наиболее престижными университетами, колледжами Москвы. Предприятия ОЭЗ регулярно проводят практики и стажировки. Около 100 студентов колледжей и вузов до конца 2024 года посетят компанию-резидента ОЭЗ «НИИМЭ». Она создает микроэлектронику. Еще 60 студентов будут стажироваться на предприятии «Микрон», который специализируется на изготовлении чипов. 30 человек наберутся опыта, поработав в компании-изготовителе онкологических препаратов «Р-Опра». Некоторые резиденты создают уникальные программы для стажировок. Резидент ОЭЗ, фирма «Тексел», создает программное обеспечение, учит студентов применять искусственный интеллект. В прошлом месяце на предприятии стажировались 10 учащихся колледжа Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Они выступали в роли помощников по бизнесу и применяли ChatGPT во время выполнения обязанностей. Предприятие «Тексел» в первый раз взаимодействовало с колледжем. Сотрудничество продолжится и будет развиваться. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сказал, что во время стажировки в «Текселе» читается курс по использованию нейросетей. Его проводят для пришедших студентов бесплатно. Если в молодом кадре увидят перспективы, его пригласят на работу. Чтобы трудоустроиться в инновационные компании, нужно заполнить специальную форму на сайте ОЭЗ «Технополис Москва» в разделе «Техноработа». Там резиденты каждый день добавляют новые вакансии. ОЭЗ «Технополис Москва» — зона с особым юридическим статусом. В ней действует льготный режим ведения бизнеса. Площадь особой экономической зоны — 280 га. «Технополис Москва» уже несколько лет занимает первые позиции в международных и российских рейтингах.