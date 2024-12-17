Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» стала лидером рейтинга инвестпривлекательности

ОЭЗ «Технополис Москва» четвертый год подряд признана лучшей среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в VIII Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Развитие ОЭЗ ведется по задаче мэра города Сергея Собянина.

«Москва уделяет особое внимание развитию инновационных производств. Сегодня особая экономическая зона „Технополис Москва“ — центр развития высокотехнологичной промышленности, где свои производства разместили предприятия критически важных отраслей. Запуску новых предприятий на площадках столичной ОЭЗ способствует поддержка со стороны города в форме налоговых льгот и преференций. За время деятельности резиденты получили в виде налоговых льгот 14,8 млрд рублей. Производителей также привлекает готовая и удобная инфраструктура, возможность работы в кооперации», — уточнил Ликсутов.

Рейтинг каждый год формируется ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

«На фоне динамичных перемен в экономическом ландшафте Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ становится надежным и ежегодным ориентиром для инвесторов, стремящихся выбрать оптимальные условия для реализации проектов в России. Результаты рейтинга также ориентированы на работу региональных властей для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для бизнеса, в том числе разработке региональных мер поддержки», — подчеркнул председатель ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

При составлении рейтинга экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной власти, делового сообщества и институтов развития, оценивал благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, уровень обеспеченности инфраструктурой и инвестиционную активность резидентов.

«На данный момент на площадках ОЭЗ „Технополис Москва“ работает свыше 220 компаний по выпуску инновационных изделий, часть из которых не имеет аналогов. В их числе лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование, микроэлектроника, программное обеспечение, роботизированные системы, беспилотные авиасистемы и многое другое. Развитая инфраструктура ОЭЗ Москвы позволяет максимально локализовать производства и снизить зависимость от импортных товаров и комплектующих, что способствует достижению технологического суверенитета России», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что за девять месяцев текущего года резиденты создали более 2,5 тыс. рабочих мест.

За январь–сентябрь текущего года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в экономику города более 38 млрд рублей, что в 1,1 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, столичная ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.