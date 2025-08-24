Ликсутов: на форуме «Москва 2030» расскажут о будущем площадки «Алабушево»

Гости форума «Москва 2030. Территория будущего» смогут увидеть, как преобразится площадка «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется, что к 2030 году здесь будет построено более 550 тыс. кв. м промышленных и деловых пространств, а также появится 5,5 тыс. новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что, в соответствии с поручением мэра Москвы, мы ведем активное расширение промышленной инфраструктуры в особой экономической зоне «Технополис Москва». Участники выставки «Та самая Москва», которая организована в Манеже в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», получают уникальный шанс ознакомиться с планами развития столичной ОЭЗ на пятилетнюю перспективу.

«Например, к 2030 году площадь промышленной и деловой инфраструктуры на площадке „Алабушево“, где сконцентрированы предприятия в отрасли микроэлектроники, фотоники и фармацевтики, увеличится в 2,7 раза и достигнет 900 тыс. кв. м», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что в общей сложности на них будет трудиться свыше 11 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

В рамках выставки «Та самая Москва» посетителям демонстрируют три интерактивных макета наиболее крупных производственных площадок ОЭЗ «Технополис Москва», а также представляют возможность изучить высокотехнологичную продукцию предприятий, входящих в столичную особую экономическую зону.

Для наращивания выпуска инновационной продукции, работающей на укрепление экономики города и государства, к 2030 году в ОЭЗ Москвы предполагается создать дополнительно порядка 3,9 млн кв. м промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.