Ликсутов: кондитеры Москвы сделали более 3,5 млн сладких подарков к Новому году

Предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» в столице изготовили свыше 3,5 млн новогодних сладких наборов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в столице кондитерские изделия производят более 120 предприятий.

«Под руководством Сергея Собянина город активно поддерживает производителей — это способствует повышению качества и росту объемов продукции. Например, московским фабрикам холдинга „Объединенные кондитеры“ присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет снижать налоговую нагрузку. К новогодним праздникам они выпустили более 3,5 млн сладких подарков», — сказал Ликсутов.

В текущем году предприятия «Бабаевский», «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» передали в магазины по всей России наборы весом от 112 г до 1,5 кг.

«Сладкие новогодние подарки столичных кондитеров пользуются высоким спросом на территории города и по всей России. В этом году компании расширили праздничный ассортимент почти на 15% — до 80 вариаций сладких наборов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Подарки оформляют в различных упаковках — картонных и жестяных коробках, а также тубах. Некоторые упаковки разработали так, чтобы детям было интересно с ними играть — наборы в виде символа года и различных мягких игрушек, фонариков, шоколадных фабрик, самоваров и матрешек, внутри которых находятся сладости.

«Несмотря на сложности, с которыми столкнулась кондитерская отрасль в уходящем 2024 году из-за неурожая какао-бобов, нам удалось сохранить качество изделии и представленность полного ассортимента сладостей на полках магазинов», — рассказал управляющий директор Холдинга Алексей Орлов.

Он добавил, что с городской поддержкой холдинг смог сделать более разнообразными сладкие новогодние подарки, из которых каждый сможет выбрать набор по собственному бюджету и вкусу.

Москва — город с развитым производством. На сегодняшний день в столице работают свыше 4,5 тыс. фабрик и заводов, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год тут открываются порядка 150 технологичных компаний, которым доступны свыше 20 системных инструментов. Они как стимулируют рост объемов производства, так и обеспечивают благоприятную среду для внедрения новых технологий, модернизации оборудования и привлечения инвестиций.

Предприятия могут получить статусы промкомплексов с 2016 года. Промышленным комплексам положены налоговые преференции и льготы. Кроме того, для них на 80% снижен земельный налог, вдвое уменьшен налог на имущество, а также снижена региональная ставка налога на прибыль. Сэкономленные деньги предприятия используют для собственного развития. Они увеличивают объемы производства, расширяют ассортимент и возводят дополнительные цеха.