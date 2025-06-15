Ликсутов: «Банк технологий» пополнили новые разработки

Московский цифровой сервис «Банк технологий» увеличил количество инновационных разработок в своей базе — теперь в каталоге доступно свыше 530 передовых отечественных решений. Среди новинок — ПО для оптимизации складских процессов, система нейросетевого видеоанализа для контроля качества продукции и другие, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по указанию градоначальника Сергея Собянина столица реализует инициативы по развитию высокотехнологичных отраслей.

«С 2020 года в столице работает бесплатный онлайн-сервис „Банк технологий“, который помогает предприятиям экономить время и в кратчайшие сроки подбирать необходимые и современные инструменты. В 2025-м реестр пополнился новыми разработками — сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений», — отметил Ликсутов.

Технологии, размещенные в «Банке технологий», помогают компаниям увеличивать производительность, укреплять кибербезопасность, внедрять цифровизацию и автоматизацию. Перед добавлением в реестр все решения проходят проверку на наличие успешного опыта внедрения на промышленных предприятиях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, сервис дает пользователям возможность самостоятельно подбирать проверенные технологические решения. На платформе можно не только найти нужную разработку, но и выбрать исполнителя для ее внедрения, изучить кейсы применения и получить консультацию по адаптации решения под конкретное производство.

«Все функции сервиса доступны онлайн, что значительно упрощает процесс модернизации производства. Сегодня свои решения в реестре разместили свыше 200 российских компаний», — сказал Гарбузов.

Например, фирма «ПАУЭР АИКОНТРОЛ» добавила систему видеоконтроля с аналитикой. Она автоматически проверяет соблюдение стандартов, санитарных норм и технологических процессов. Нейросетевая система фиксирует все этапы производства — от наладки оборудования до упаковки — и выявляет нарушения, ошибки и отклонения от регламентов.

Как рассказал руководитель компании Максим Захаров, решение компании обнаруживает нарушения с точностью выше 95%, что сокращает брак на 3-5%, повышает эффективность оборудования на 11-13% и стабилизирует качество продукции.

«Благодаря автоматическому контролю процессов и дисциплины труда, предприятие получает прозрачные и валидные данные для управленческих решений, снижает операционные издержки и усиливает конкурентные позиции», — пояснил Захаров.

Компания «Логистикс-Тех» предлагает систему управления автоматизированными складскими и производственными мощностями. Решение работает с роботизированными системами хранения, перевозки и сортировки грузов, включая стеллажи, штабелеры, конвейеры и сортировочные линии. Система в режиме реального времени отслеживает перемещение товаров, автоматически распределяет задачи между устройствами, оптимизирует логистику и улучшает складскую эффективность.