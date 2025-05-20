Life выяснил, чем владела уволенная Филимоновым чиновница

Доходы экс-чиновницы и ее семьи были значительно выше средних по региону. Согласно декларациям, в 2020 году Шевцова зарабатывала более 150 тысяч рублей в месяц, владела земельным участком, квартирой и просторным домом.

Ее покойный муж, Анатолий Шевцов, был успешным предпринимателем — ему принадлежали строительные компании, лесопилка и туристический комплекс «Вотчина Деда Мороза». Семейный коттедж в Великом Устюге, указанный в декларации, ранее сдавался туристам — в нем могли разместиться до 10 человек, а гостям предлагали сауну, спортзал и даже трансфер по городу.

После смерти мужа Шевцова, судя по всему, переехала в этот дом с детьми. Теперь, лишившись госдолжности, она может официально зарегистрироваться как ИП в сфере аренды жилья — опыт у нее уже есть, пишет издание.