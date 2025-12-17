LIFE вошел в тройку лидеров рейтинга СМИ Дзена за 2025 год

Платформа Дзен опубликовала рейтинг федеральных СМИ с наибольшим охватом аудитории за период с января по ноябрь 2025 года. По данным Mediascope, LIFE занял третью позицию среди самых популярных изданий на платформе. В пятерку лидеров также вошли РИА Новости, РБК, Russia Today и «Известия».

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов подчеркнул, что команда продолжает развиваться.

«В предыдущем рейтинге мы заняли пятое место, теперь — третье. Это значит, что наш формат поддерживается аудиторией, наши ценности разделяются читателями. При этом как СМИ нового времени, мы понимаем, что важно постоянно расти и пробовать новое. Мы продолжим взбираться вверх и радовать всех профессиональным контентом», — отметил Арапов.

Главный редактор LIFE Марина Фещенко выразила благодарность коллективу и читателям.

«Это оглушительный успех! Мы много экспериментировали, ошибались, спорили внутри редакции, искали новые форматы и интонацию — и, кажется, все это было не зря. Спасибо команде Life.ru, которая умеет работать быстро, честно и с эмоцией, и спасибо читателям за внимание и обратную связь. Будем делать еще лучше и интереснее», — сказала Фещенко.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.