Либерман на форуме «Москва 2030» рассказала, как стала военкором СВО

В основу масштабных мероприятий форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» легли важные темы, в том числе специальная военная операция. Военкор Изабелла Либерман рассказала, как прибыла на СВО волонтером, но в итоге вернулась к оставленной ранее журналистике и стала военкором.

В настоящее время Либерман находится в приграничной территории. Не покидая места работы, где продолжает честно освещать события специальной военной операции, она поучаствовала в форуме-фестивале по средствам телемоста и рассказала свою историю.

Телемост с военкором Либерман организовали 27 августа в парке искусств «Музеон» в районе «Планетарной станции». Журналистка рассказала, что когда началась специальная военная операция, остаться в стороне она не смогла. Почти два года назад в качестве волонтера отправилась в Донбасс из Новороссийска с гуманитарной помощью, а на месте поняла, что хочет вернуться в журналистику и стала военкором.

Либерман рассказала москвичам и гостям столицы, что планирует создать специальный проект школы военных корреспондентов. В настоящее время несколько факультетов журналистики поддержали ее идею и выразили желание посотрудничать. В это число входит в том числе журфак РГГУ.

Участники форума-фестиваля активно участвовали в беседе с военкором. Либерман расспрашивали о ее буднях, о нюансах профессии и задавали другие важные для них вопросы. Журналистка рассказала, что снимает стресс с помощью любимой музыки. Она подчеркнула, что на передовой не имеет значение, какого пола военкор, если он профессионал своего дела и честно рассказывает о происходящих событиях.