Лев Харрис, изъятый у сургутского дачника, живет в ужасных условиях

Внеплановая проверка, проведенная сотрудниками Россельхознадзора на турбазе «Парус» в Сургуте, где содержится лев Харрис, ранее изъятый у местного дачника, выявила серьезные нарушения условий содержания животного, сообщает Сургут Информ со ссылкой на представителей пресс-службы регионального управления ведомства.

Площадь львиного вольера значительно меньше установленных требований. Помимо этого, отсутствует необходимое второе укрытие для хищника. Также установлено, что поставки корма для животного не сопровождаются необходимой ветеринарной документацией.

По итогам проверки администрация турбазы была привлечена к ответственности, а владелец обязан устранить все выявленные нарушения в определенный срок.

Представители турбазы сообщили, что не успели своевременно внести информацию о сопроводительных документах на закупаемые корма в специальную базу. Касательно льва Харриса в «Парусе» подчеркнули, что оба вольера изначально не проектировались для содержания диких кошек — лев был помещен туда временно. Они добавили, что на территории турбазы отсутствует свободное пространство для строительства новой клетки.

Администрация также напомнила, что лев по-прежнему находится у них на ответственном хранении и не принадлежит им. Представители турбазы направили запрос в Росприроднадзор с просьбой о переводе хищника в другое учреждение, где будут обеспечены подходящие условия для его содержания.

