Леус: Петербург снова обновил температурный рекорд 13 сентября

Новый суточный температурный рекорд установлен 13 сентября в Санкт-Петербурге, теперь он составляет 26,8 градусов тепла, что на 2,2 градуса выше предыдущего рекорда, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, у Северной столицы России еще есть шанс установить новый температурный рекорд, чего не скажешь о Москве. 13 сентября в столице до обновления температурного рекорда воздуху не хватило прогрева всего на 0,4 градуса.

«Максимум сегодняшнего дня составил плюс 27 градусов, что на 0,4 градуса ниже прежнего достижения. Так что титул самого жаркого 13 сентября остался в далёком 1909 году», — заключил Леус.

Ранее синоптик сообщал, что в Москве побит 75-летний температурный рекорд, но абсолютного рекорда так и не удалось достичь.