Летом 2025 года в Петербурге купаться можно только на трех пляжах

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу перед открытием купального сезона в 2025 году проверили пляжи на предмет безопасности и признали пригодными для отдыха горожан и туристов только три локации, сообщает «Бриф24» .

Представитель петербургского Роспотребнадзора Александр Лукьянченко отметил, что в Северной столице на сегодняшний день существует 24 пляжа, но купаться безопасно для здоровья в 2025 году можно только на трех из них.

По данным ведомства, купаться летом можно будет только в Ольгинском пруду, озере Безымянном и Первом Суздальском озере. Пробы с остальных локаций показали, что водоемы не соответствуют нормам безопасности. При этом купальный сезон в Петербурге откроется не раньше середины июня, так как вода медленно прогревается.

Специалисты предупредили, что при купании в других локациях, кроме перечисленных, отдыхающие рискуют подхватить кишечную инфекцию или паразитов.

Ранее дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева объяснила россиянам, как возникает «зуд купальщика». По ее словам, покраснения на теле, сыпь и в редких случаях волдыри вызывают личинки паразитов, которые в воде проникают под кожу человека.