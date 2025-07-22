Летом 2025 года потрачено 158 млн рублей на устройства для списывания

В разгар вступительной кампании российские маркетплейсы зафиксировали резкий всплеск продаж микронаушников — с мая по середину июля 2025 года оборот составил 158 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Аналитики отмечают, что средний чек в 3,3 тысячи рублей свидетельствует о массовом интересе выпускников к устройствам для списывания.

В предэкзаменационные месяцы (февраль–апрель) ежемесячно продавалось 11-14 тысяч устройств, однако с началом ЕГЭ цифры выросли в 2 раза: 25,9 тысяч в мае и 20,2 тысяч в июне. Резкое падение спроса до 3,5 тысяч единиц в июле четко коррелирует с окончанием вступительных испытаний.

Производители активно продвигают гаджеты как «невидимые» и «бесшумные», подчеркивая возможность получать подсказки через Bluetooth-соединение на расстоянии до 30 метров