Летчик ВКС рассказал, как Украина хотела завербовать его с помощью польского счета

К российскому летчику обратились украинские спецслужбы и хотели завербовать его с целью угона самолета, оформив семье мужчины счет в польском банке, сообщает РИА Новости .

Ранее ФСБ пресекла попытку Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3. Специально для этих целей Киев хотел завербовать военного летчика из России, который должен был перегнать самолет противнику.

Мужчина рассказал, как с ним связались украинские спецслужбы с целью вербовки. Они надавили на летчика якобы наличием счета в польском банке. Также спецслужбы прислали мужчине оформленную на его супругу карту поляка. Позднее выяснилось, что договор обслуживания был заключен на Украине.

Летчик не растерялся и рассказал обо всем начальству.

По словам сотрудников ФСБ, попытка угона была совершена украинскими спецслужбами совместно с НАТО. Без них оформить польские документы было бы крайне сложно.