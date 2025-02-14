Лесопопожарная станция «Чехов» приглашает специалистов на работу

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает на сезонную работу на ЛПС-1 «Чехов» Подольского — «Русский лес» филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» лесных пожарных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Лесопожарная станция «Чехов» осуществляет свою деятельность в южной части Московской области на территории городских округов Домодедово, Ленинский, Котельники, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминский, Подольск и муниципальных округов Раменский и Чехов в пределах Подольского лесничества и лесничества «Русский лес».

Лесопожарная станция «Чехов» находится по адресу: м. о. Чехов, г. Чехов, ул. Зеленая, д. 12.

Подробную информацию о вакансиях, размере заработной платы, комплекте документов, необходимом для приема на работу, можно получить в отделе кадров ГАУ МО «Центрлесхоз» по тел. 8 (498) 602-22-99 (доб. 59-063), а также по электронной почте: centrles-ok@mail.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.