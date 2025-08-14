сегодня в 10:16

Лесопарковую зону «Орешник» в Богородском округе начали готовить к зиме

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова провела важную встречу с инициативной группой лыжников из лесопарковой зоны «Орешник». Вместе с руководителями профильных управлений администрации детально обсудили планы на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, на 20 сентября запланирован масштабный субботник по подготовке лыжной трассы к сезону. Также удалось достичь договоренности о том, что такие субботники будут проводиться регулярно, минимум дважды в год.

Такой системный подход позволит поддерживать трассу в отличном состоянии и даст возможность каждому жителю внести свой вклад в развитие спортивной инфраструктуры округа.

Депутат также отметила растущую вовлеченность жителей в благоустройство территорий, что не может не радовать.

«Орешник» — любимое место отдыха спортсменов и всех, кто предпочитает активный досуг. Только совместными усилиями возможно создать комфортные условия для занятий спортом и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.