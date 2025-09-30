Лесопарк «Банный лес» в Пушкине откроется 4 октября

В городском округе Пушкинский подходит к концу масштабное преображение популярной зоны отдыха — лесопарка «Банный лес». На территории уже выполнили все ключевые работы по созданию современной инфраструктуры. Торжественное открытие лесопарка состоится 4 октября, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

Территорию теперь украшают удобные пешеходные маршруты и велодорожки, проложенные для комфортных прогулок и катания на двухколесном транспорте. В разных уголках парка организованы зоны для спокойного отдыха, оборудованные скамейками и защитными навесами.

Для семей с детьми обустроены новые игровые площадки с современными и безопасными комплексами. Активных жителей ждет специализированная площадка для воркаута, а поклонников экстремальных видов спорта — новый скейт-парк.

Повышенное внимание уделили и общему комфорту посетителей. На территории установят разнообразные малые архитектурные формы, включая декоративные беседки и стильные фонари. Вечером освещение обеспечат современные светильники, а за порядком будет следить система видеонаблюдения.

Инфраструктура дополнится павильонами, где можно будет провести время или взять напрокат спортивный инвентарь. Также гостей порадуют благоустроенные санитарные зоны с туалетами и специальной комнатой для мам и детей. Для автомобилистов предусмотрели просторную парковку с подъездами и местами для маломобильных граждан.

Завершающим штрихом преображения «Банного леса» станут работы по озеленению. Живописность парку добавят высаженные молодые деревья, кустарники и яркие цветочные клумбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.