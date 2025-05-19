Лесные правила: юрист рассказала, как собирать грибы без нарушений

«В первую очередь, за нарушения экосистемы предусмотрена ответственность. Грибникам не рекомендуется выбирать заповедники, национальные парки, заказники и другие охраняемые территории для сбора грибов, так как это может привести к штрафу до 5 тыс. рублей для физических лиц», — сказала Смирнова.

По ее словам, за вырывание грибов с корнем могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей, а для сбора на продажу следует оформить аренду лесного участка. За нарушение этого правила положен штраф от 1 до 2 тыс. рублей.

Около 40 редких видов грибов в России внесены в Красную книгу: их собирать запрещено и лучше не трогать. К ним относятся, например, белый трюфель и мухомор шишковидный.