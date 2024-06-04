Лесные голуби находятся в Красной книге Московской области

Леса Подмосковья богаты пернатыми, какие-то птицы всю жизнь проводят в естественной среде и не посещают города, а кто-то уже не может обходиться без соседства с человеком. Первым на ум приходит «символ мира» — голубь. Однако не все представители семейства голубиные променяли леса на города, сообщает пресс-служба Минэкологи Подмосковья.

«В лесах Подмосковья встречаются вяхири, клинтухи и обыкновенные горлицы. Два последних вида занесены в Красную книгу Московской области. Эти птицы являются дикими в отличие от всеми знакомого сизого голубя, который подвергся урбанизации и стал полностью синантропным видом», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сизый голубь или сизарь — птица знакомая каждому жителю, но отнюдь не каждым любимая. Ранее до одомашнивания и разведения сизаря человеком в целях его использования в качестве почтальона или же еды, голуби, как горлицы, вяхири и клинтухи были дикими и питались зерновой пищей. После спада моды на разведение, с появлением технологий передачи данных, птицы стали ненужными и оказались брошенными на улицах городов. Привыкшие жить бок о бок с человеком они уже не смогли вернуться обратно в свою естественную среду обитания, а начали обустраиваться в «каменных джунглях» и со временем оккупировали их. Люди сами создали для них благоприятные условия. Несанкционированные свалки, заброшенные здания, являющиеся местами кормления и размножения пернатых стали для них излюбленными местами. Кроме того, в городской среде у голубей практически не осталось естественных врагов, не считая единичные случаи нападения кошек и собак, из-за чего они образовали устойчивые популяции.

Вяхиря, горлицу и клинтуха урбанизация обошла стороной, однако двое из них в следствие увеличения антропогенной нагрузки стали редкими. Клинтух и обыкновенная горлица внесены в Красную книгу Московской области, а последняя еще и в Красную книгу России. Эти пернатые являются перелетными видами, прилетающими к нам на гнездовье из южных стран. В целях сохранения мест гнездования этих пернатых и других краснокнижных видов в Подмосковье созданы особо охраняемые природные территории, где нет угрозы чрезмерной антропогенной нагрузки.

«Мы стараемся сохранить наше природное богатство и понимаем, что такие меры зависят от комплексного подхода. Мало просто оберегать какой-то редкий вид растения или животного, нужно еще осознавать то, что его защита должна опираться на место его произрастания/обитания, особенности биотопа, кормовые предпочтения. Зная это, можно добиться успеха в сохранении и приумножении природного достояния», — добавил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.