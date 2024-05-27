Лесной пожар ликвидировали неподалеку от поселка Фряново в Щелкове

В понедельник во Фряновском участковом лесничестве, в 3 км от поселка Фряново округа Щелково с помощью системы видеомониторинга было обнаружено возгорание на площади 0,01 га. На место незамедлительно было направлено 6 единиц техники и 13 человек личного состава лесопожарных формирований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Потребовалось чуть более 3 часов, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Жителям региона напоминают, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.