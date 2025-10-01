Лесничие Подмосковья прошли курсы по повышению квалификации

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» успешно завершили обучение по программе повышения квалификации по профессии «Вальщик леса». Курсы проходили на базе Государственного музея-заповедника «Архангельское» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Обучение включало как теоретическую, так и практическую часть. В рамках программы участники освоили современные методы валки леса, виды пиления и раскряжовки древесины, а также технику работы с аварийными деревьями.

По окончании курсов все слушатели прошли итоговую аттестацию и получили соответствующие свидетельства о повышении квалификации.

Директор филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Алексей Талалаев отметил важность регулярного профессионального обучения для специалистов лесной отрасли:

«Технологии в сфере лесного хозяйства постоянно развиваются, обновляются нормативные требования. Прохождение таких курсов позволяет нашим сотрудникам не только освежать знания, но и повышать уровень безопасности и эффективности своей работы».

Периодическое повышение квалификации сотрудников — неотъемлемая часть кадровой политики учреждения, направленной на устойчивое и профессиональное развитие лесной отрасли Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.