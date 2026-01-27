Лесничие Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада на дорогах

Сотрудники лесничеств Московской области регулярно убирают упавшие деревья и ветви с лесных и автомобильных дорог после обильных снегопадов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В лесах Подмосковья после сильных снегопадов увеличилось количество случаев падения деревьев и крупных ветвей на проезжую часть. Под тяжестью снега на кронах происходит снеговал — выворачивание деревьев с корнем, а также снеголом — ломка стволов и вершин. Чаще всего повреждаются сосны и осины.

Лесничие регулярно патрулируют территории, выявляют и устраняют последствия снеговала и снеголома. Упавшие деревья и сучья, мешающие движению транспорта, оперативно убираются для обеспечения безопасного проезда по дорогам.

Особенно часто завалы возникают на узких лесных дорогах со старыми насаждениями. Служебные автомобили оснащены необходимым оборудованием, в том числе бензопилами, что позволяет быстро реагировать на подобные ситуации. Работы по патрулированию и расчистке дорог продолжаются в плановом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.