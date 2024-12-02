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Лесная охрана Подмосковья выявила более 6 тыс нарушений в 2024 году

С начала 2024 года лесной охраной Подмосковья проведено более 65 тыс. мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Во время патрулирований было выявлено 6 024 нарушения, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений лесного законодательства выявлено в Волоколамском — 946, Истринском — 670, Подольском — 379, Бородинском — 359 и Ступинском — 357 лесничествах.

Чаще всего нарушители не соблюдали Правила пожарной (2 813) и санитарной (1 299) безопасности в лесах, самовольно занимали лесные участки (1 121).

В отношении нарушителей, большая часть которых физические лица, составлен 3 471 протокол об административных правонарушениях.

Евгений Агулов уточнил, что в ноябре этого года проведено 4 тыс. патрулирований территории лесного фонда, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов, представителей территориальных подразделений МЧС и органов местного самоуправления.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Помимо штрафов, статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.