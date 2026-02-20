Лесная охрана Подмосковья расчищает завалы после снегопада

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» устраняют последствия мощного снегопада в лесном фонде Московской области. Они убирают поваленные деревья и помогают автомобилистам, оказавшимся в снежном плену, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Из-за сильной снеговой нагрузки и порывистого ветра в лесах региона зафиксированы случаи падения деревьев. Специалисты лесной охраны расчищают завалы, убирают упавшие стволы и ветви, чтобы обеспечить безопасный проезд по лесным дорогам и предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

Помимо расчистки территорий, лесничие оказывают помощь жителям. В Туровском участковом лесничестве в районе деревни Малюшина дача городского округа Ступино сотрудники взяли на буксир два автомобиля, водители которых переоценили проходимость транспорта и застряли в снегу.

В филиале подчеркнули, что необходимый инструмент и оборудование находятся в постоянной готовности. При возникновении сложностей специалисты оперативно устраняют препятствия и содействуют автомобилистам. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать осторожность при передвижении по лесным дорогам в неблагоприятную погоду.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.