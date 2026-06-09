Ленинский округ обсудил с губернатором ремонт дворов и дорог

Глава Ленинского округа Станислав Каторов принял участие в еженедельном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, где обсудили благоустройство дворов, ямочный ремонт и развитие пешеходной сети. Работы в муниципалитете ведутся по утвержденному графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в программу комплексного благоустройства включены 13 дворов в Видном, Молоково, Боброво, Новодрожжино, Дрожжино и Горках Ленинских. Подрядчики уже работают на 10 объектах, в том числе на улицах Советской и Школьной в Видном, Южном проезде в Горках Ленинских, улице Школьной в Молоково и в поселке Новодрожжино. Еще три адреса планируют начать в начале июля.

«В этом году в Ленинском округе продолжается масштабная работа по обновлению дворовых территорий, ремонту дорог и развитию пешеходной инфраструктуры. Наша задача — создавать комфортную и безопасную среду для жителей во всех населенных пунктах округа. Большинство объектов уже находятся в работе, все мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком», — отметил Станислав Каторов.

Отдельное внимание уделяют пешеходной инфраструктуре. Запланирован ремонт 38 пешеходных коммуникаций: на восьми объектах заменят брусчатку на асфальт, еще на 30 обновят существующее покрытие. Работы идут на девяти объектах, восемь адресов включат в план на следующей неделе. Новое покрытие появится в Видном на улицах Гаевского и Советской, в Жуковском проезде, а также в Развилке и поселке Володарского.

Продолжается и ямочный ремонт большими картами. Оцифровано более 24 тыс. кв. м дорожного покрытия, выявлено 167 дефектов. Ремонт уже завершен в квартале Центральный деревни Сапроново и на внутриквартальных проездах в поселке Петровское. В ближайшее время работы проведут на улице Южной в Дрожжино, Солнечном бульваре в Лопатино и на проспекте Ленинского Комсомола в Видном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.