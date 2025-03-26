Легендарный шутер DOOM запустили на трамвае в Петербурге

Легендарную «стрелялку» DOOM запустили на бортовом мониторе ретровагона ЛМ-68М2 в Санкт-Петербурге. Сделал это простой пользователь — любитель компьютерных игр, сообщает «Mash на Мойке» .

В Сети опубликовали видео, как умелец играет в культовый шутер прямо в трамвае. При этом мужчина подробно рассказал, как ему удалось подключить игру и клавиатуру к бортовому монитору.

«Я играю в DOOM на трамвайчике. Давайте покажу, как это получилось. Вот PC-клавиатура подключается в порт, а USB-флешка в USB, соответственно, порт», — рассказал мужчина на видео.

Ранее японская компания Kojima Productions выпустила трейлер компьютерной игры Death Stranding 2: On the Beach. В ролике, опубликованном на канале PlayStation, называется дата релиза.