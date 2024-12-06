Легендарные московские плюшки можно будет попробовать в столице этой зимой

С начала декабря и до конца февраля жители и гости столицы смогут насладиться известными московскими плюшками — сладкими булочками с ароматом, напоминающими о семейных традициях. Эти лакомства будут доступны на фестивальных площадках проекта «Зима в Москве», где впервые представят новые вкусы, включая версии с изюмом, маком и корицей, сообщает «Царьград» .

Московские плюшки, ассоциирующиеся с уютом и новогодними праздниками, всегда занимали особое место на праздничном столе. Многие помнят, как в детстве покупали их после школы или с радостью ждали от бабушки, которая готовила их в духовке после зимних прогулок.

С 1 декабря по 28 февраля можно будет попробовать все варианты сладкой выпечки на таких площадках, как Тверская площадь и площадь Революции. Цены на это угощение составляют от 90 до 150 рублей.

История плюшек берет свое начало в 1905 году, когда кондитер Николай Маслов описал их форму, а ГОСТ на эти изделия был принят в 1989 году, устанавливая требования к их внешнему виду и весу.

Проект «Зима в Москве» предлагает не только вкусные моменты, но и возможность насладиться традициями, покататься на коньках и поучаствовать в благотворительных акциях.