Лефортовский райсуд Москвы арестовал нарушителей порядка в клубе «Арма»

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Суды Москвы: арестованы пять матерившихся в бывшем клубе «Мутабор»

Лефортовский районный суд Москвы признал виновными в административных правонарушениях, совершенных в клубе «Арма» (бывший «Мутабор»), пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Лев Ломаев, Марк Нойман, Антон Левченко, Максим Зинченко и Олег Комиссаров проявляли неуважение к обществу и матерились в клубе «Арма» (экс-«Мутабор»). Их признали виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП России — «Мелкое хулиганство».

Все отбудут административный арест.

30 ноября силовики ворвались в «Арму» около 02:00. Сотрудники ОМОН заставили всех присутствующих лечь лицом в пол и начали обыскивать их.