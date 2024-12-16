Ледовые представления «Чемпионы» в Подмосковье посетили 12,5 тыс человек

С 13 по 15 декабря в городах Подмосковья состоялись пять ледовых спектаклей «Чемпионы» в постановке Ильи Авербуха. Представления посетили 12,5 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

13 декабря в Дубне на катке парка культуры и отдыха на набережной им. Д. И. Менделеева побывали 3 тысячи зрителей.

В субботу, 14 декабря, на катке физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» в Волоколамске ледовое представление посмотрела тысяча человек. В Центральном парке Лобни спектакль посетили 3 тысячи жителей и гостей города.

15 декабря, в воскресенье, в парк «200 лет Егорьевску» посмотреть выступление прославленных фигуристов собрались 3 тысячи гостей. На стадионе «Заречье» в Павловском Посаде в этот день представления увидели 2,5 тыс. человек.

Очередные ледовые представления ждут жителей и гостей Подмосковья с 27 по 29 декабря. Команда Татьяны Навки покажет небольшие истории на льду «Новогодний самовар» с участием звезд мирового фигурного катания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.