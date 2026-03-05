Леди Гага и Рианна возглавили топ кумиров молодежи

Опрос показал, что 51% молодых жителей региона чаще всего вдохновляются актрисами, музыкантами, журналистами и художниками. Для 39% важна искренняя любовь к профессии. По 32% назвали предпринимателей, родителей и других членов семьи. Героев книг и фильмов отметили 27%, друзей — 22%, блогеров — 20%.

В спортивном рейтинге лидирует Евгения Медведева (27%). Далее идут Алина Загитова (13%), Александра Трусова и Мария Шарапова (по 7%), Серена Уильямс (3%). Респонденты также упомянули Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Ирину Роднину.

Среди актрис и певиц чаще всего называли Леди Гагу (22%), Рианну (20%), Билли Айлиш (16%) и Анджелину Джоли (15%). Ариана Гранде и Селена Гомес набрали по 11%, Зендея и Марго Робби — по 9%, Тейлор Свифт — 8%.

Главными качествами кумиров молодежь считает талант и преданность делу (59%), готовность рисковать (49%), харизму и работоспособность (по 44%), настойчивость (39%) и стремление к саморазвитию (37%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.