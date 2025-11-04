Le Soir: аэропорт Брюсселя закрыт из-за сообщения о неизвестном беспилотнике

Аэропорт Брюсселя в Бельгии закрыли из-за сообщения о неизвестном беспилотнике, сообщает RT со ссылкой на Le Soir.

«В качестве меры предосторожности все воздушное движение было временно остановлено», — говорится в сообщении.

В небе якобы заметили как минимум один беспилотник. По этой причине несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Льеж.

Ранее в Германии из-за появления дрона почти на два часа была парализована работа аэропорта Берлин-Бранденбург, где поиски нарушителя с помощью вертолета не увенчались успехом.

