В 2025 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) впервые провело национальную премию «Страну меняют люди». Лауреатами мероприятия стали 1000 человек, которые сотрудничают с АСИ с 2011 года, об этом сообщается в Telegram-канале агентства .

За время своей деятельности агентство объединило миллионы талантливых лидеров, экспертов и предпринимателей, неравнодушных к будущему страны. Совместными усилиями с партнерами организация помогала развивать инновационные проекты от стартапов до масштабных инициатив национального уровня.

«Впервые в этом году мы провели Национальную премию #СтрануМеняютЛюди, ее лауреатами стали 1000 человек, с которыми мы работаем с 2011 года. (Российский президент — ред.) Владимир Путин не раз отмечал, что активные граждане стали настоящими лидерами перемен!» — говорится в сообщении АСИ.

Руководство агентства выразило искреннюю благодарность всем участникам процесса — командам, партнерам и тем, кто поддерживал инициативы. Именно эти люди превращают идеи в конкретные практические решения, способные менять реальность.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важную роль таких инициативных людей, называя их лидерами позитивных изменений в стране.