Латте «Клубника-шалфей» и мокко «Вишня»: в «Кофе Хауз» презентовали осеннее меню

Сеть «Кофе Хауз» после масштабного ребрендинга презентовала осеннее меню. В него вошло девять авторских напитков с насыщенным вкусом и ярким характером, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Появились сезонные напитки для любителей ореховых тонов: раф «Миндаль и соленая карамель» и латте «Фундучный крем брюле», а для тех, кто любит вишню, — мокко «Вишня», напиток, созданный в коллаборации с городским изданием «СорокаМедиа».

Шеф-бариста сети предлагает гостям и десертные вкусы: латте «Клубника-шалфей», капучино «Фисташковый чизкейк», раф «Черника-лаванда» и какао «Банан-корица».

Из насыщенно-пряного — индийский латте, напиток на основе пудры из куркумы. Подойдет тем, кто любит подчеркивать сливочно-кофейный вкус специями.

В сентябре «Кофе Хауз» также представил долгожданную новинку — два напитка в одном стакане. Латте «Зефир-попкорн»: в одной половине — воздушный ванильный латте с нежными маршмеллоу, во второй — латте с трюфельно-шоколадным сиропом и хрустящим попкорном.

Сезонное меню уже доступно во всех кофейнях. Попробовать напитки можно всю осень.

Адреса заведений:

— Солянский тупик, 1/4, стр. 1 (ст. м. «Китай-город»).

— Тестовская, 1, стр. 1 (ст. м. «Москва-Сити»).

— Профсоюзная, 19 (ст. м. «Профсоюзная»).

— Волоколамское шоссе, 24, корп. 1 (ст. м. «Стрешнево»).