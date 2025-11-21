Лариса Долина не пришла в суд по делу лишивших ее квартиры мошенников

Пострадавшая от мошенников певица Лариса Долина не пришла в суд на заседание, касающееся прения сторон по делу аферистов, убедивших ее продать квартиру, сообщает ТАСС .

Прения начались с опозданием на 30 минут из-за сложностей работы конвоя. Четверо подсудимых доставлены в зал заседания. Потерпевшая не явилась, суд идет без нее.

В ходе прений представитель гособвинения запросит сроки наказания для обвиняемых в мошенничестве. По этой теме также выскажется защита. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

В 2024 году Долина стала жертвой масштабной аферы. В результате действий злоумышленников она лишилась столичной квартиры, переведя вырученные средства неизвестным после нескольких месяцев целенаправленной обработки. Новой владелицей жилья стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, трудоустроенная в московской фирме, специализирующейся на инжиниринге и консалтинге. В марте 2025 года право собственности на квартиру восстановили в пользу певицы.

На скамье подсудимых сейчас находятся четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий, житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой аферистов. Карта последнего была одной из тех, на которую певица переводила деньги.

В суде выяснилось, что Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство.

