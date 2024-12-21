Лайму Вайкуле оставили без российского бизнеса

сегодня в 13:31

Суд исключил певицу Лайму Вайкуле из числа участников ООО «Лайма-Люкс Рус», на котором она зарабатывала в России, сообщает Mash .

Артистка открыла компанию вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым еще в начале 2000-х годов. Фирма занималась салонами красоты, а также продавала косметику, мебель и аксессуары.

В 2022 году Вайкуле передала 49% партнеру по бизнесу, а в сентябре этого года Мамедов подал иск в суд, чтобы исключить певицу из участников фирмы.

Суд удовлетворил иск. На сегодняшний день предприниматель остался единственным учредителем этой компании.