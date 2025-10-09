Лайфхак: как превратить 28 суток отпуска в 2 месяца отдыха в РФ

В 2026 году россияне могут потратить 28 суток отпуска так, чтобы отдохнуть практически два месяца. Для этого уходить в него рекомендуется в любой из 7 месяцев года — январе, марте, феврале, мае, ноябре, июне и декабре, рассказал RT руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

В эти периоды будут праздники и переносы выходных. Благодаря этому, дней для отдыха станет больше.

Например, с 1 по 11 января у россиян будут выходные. Если взять отпуск с 12 по 16 января, то продолжительность отдыха вырастет до 18 дней подряд. Это практически три недели, на протяжении которых можно отдохнуть на горнолыжных курортах в РФ или отправиться за границу.

С 21 по 23 февраля ожидаются длинные выходные. Можно взять отпуск с 24 по 27 февраля и тогда длительность отдыха составит девять дней. Аналогичным образом можно использовать выходные и в другие месяцы.

