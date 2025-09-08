Лабубу, пикми и сигма: священник объяснил важность понимания молодежного сленга

Священник пояснил, что сленговые выражения со временем «пускают корни» и закрепляются в повседневной речи, а затем даже становятся частью литературного языка.

«С одной стороны, мы должны стремиться к чистоте языка. С другой, когда мы общаемся с людьми, мы должны хотя бы знать значение этих слов», — отметил Островский в эфире радио Sputnik.

Общение с молодежью на их языке, когда они видят, что их понимают, вызывает у них уважение, добавил он

Слова «лабубу», «пикми», «патриотизм», «сигма», «БПЛА» и «переговоры» вошли в топ-40 претендентов на титул «Слово года» в 2025 году.