Кузбассовцев предупредили об ухудшении погоды в выходные
Ливни и грозы придут в Кузбасс с 21 июня
С 21 июня в Кузбассе ожидается ухудшение погоды, сообщает Сiбдепо.
Синоптики Кемеровского ЦГМС предупредили, что на смену жаре и духоте придут обильные осадки. В отдельных районах пройдут интенсивные дожди и ливни, сопровождаемые грозами и крупным градом.
Во время грозовых явлений скорость ветра может достигать 22 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится до ночи 22 июня.
Агентство по защите населения и территории Кузбасса рекомендует учесть данную информацию. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные оперативные службы по номеру 112.