Кузбассовцев предупредили об ухудшении погоды в выходные

сегодня в 18:54

Ливни и грозы придут в Кузбасс с 21 июня

С 21 июня в Кузбассе ожидается ухудшение погоды, сообщает Сiбдепо .

Синоптики Кемеровского ЦГМС предупредили, что на смену жаре и духоте придут обильные осадки. В отдельных районах пройдут интенсивные дожди и ливни, сопровождаемые грозами и крупным градом.

Во время грозовых явлений скорость ветра может достигать 22 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится до ночи 22 июня.

Агентство по защите населения и территории Кузбасса рекомендует учесть данную информацию. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные оперативные службы по номеру 112.